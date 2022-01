Siracusa, ordigno artigianale esplode davanti a un autolavaggio

Un piccolo ordigno rudimentale è stato fatto esplodere la notte scorsa, poco dopo l'una, davanti a un autolavaggio a Cassibile, rione di Siracusa a quindici chilometri dal centro della città. A lanciare l'allarme sono stati i residenti svegliati dal forte boato.

L'esplosione

La deflagrazione ha danneggiato l'ingresso della struttura. Sono in corso le indagini dei carabinieri che hanno acquisito le immagini degli impianti di video sorveglianza della zona. Intanto ieri in prefettura a Siracusa si è riunito il comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per discutere di 'avvertimenti' avvenuti ad Augusta.