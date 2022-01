Incidente a Carini, scontro tra un'auto e una moto: morto 50enne

Un 50enne, G. M., è morto a seguito di un incidente avvenuto lungo la statale 113, a Carini, davanti al nuovo centro commerciale Arcipelago. L'uomo, che viaggiava a bordo della sua moto, si è scontrato con una Fiat 600. Secondo quanto ricostruito, il 50enne ha sorpassato una Renault la quale ha svoltato per entrare in un parcheggio. La manovra dell'auto avrebbe fatto perdere l'equilibrio al motociclista, che si è schiantato contro la Fiat 600. L'uomo è morto durante il trasporto in ospedale, sul posto sono intervenuti i carabinieri e la polizia municipale di Carini.