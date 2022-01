Migranti, 208 persone soccorse da Mare Jonio nel Canale di Sicilia

Sono 208 i migranti soccorsi dalla nave Mare Jonio della ong Mediterranea Saving Humans in due operazioni di soccorso portate a termine nel Canale di Sicilia la scorsa notte e questa mattina. Lo rende noto la stessa ong.

Il post su Facebook

"Questa notte - si legge in un post su Facebook - la nave dopo una difficile operazione Sar durata 4 ore, ha soccorso oltre 100 tra donne, uomini e minori in fuga dalla Libia. Erano su una barca in legno che stava affondando, alcuni erano già in mare e sono state recuperate. Ora sono tutte in salvo. La ricerca e il soccorso di queste persone in grave pericolo di vita sono state rese possibili grazie alle puntuali segnalazioni che Alarmphone aveva inviato a tutte le Autorità competenti, senza ottenere alcuna risposta, e alla cooperazione di tutta la Civil Fleet". "Inoltre, nave Mare Jonio ha completato questa mattina un secondo intervento di soccorso su una barca in legno in pericolo: 107 persone in fuga dagli orrori della Libia, tra cui 14 donne e due bimbi minori di un anno." "Adesso - conclude Mediterranea - sono complessivamente 208 le persone in salvo sulla nostra nave. E hanno bisogno di un porto sicuro di sbarco."