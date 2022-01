Ai domiciliari per stalking minaccia moglie e figli, arrestato

Continuava a vessare moglie e figli, nonostante si trovasse agli arresti domiciliari proprio per l'accusa di violenza e maltrattamenti in famiglia. Un uomo di Montelepre, in adempimento al Codice rosso, è stato così condotto nel carcere Pagliarelli. Dall'inizio del nuovo anno, l'uomo aveva ricominciato ad assumere comportamenti minacciosi nei confronti dei suoi congiunti. I carabinieri della stazione di Montelepre, accertata la situazione, hanno chiesto alla procura di Palermo l'aggravamento dei reati nei confronti dell'indagato, ottenendo la custodia cautelare in carcere.