Noto, slot machine illegali: sanzioni per 44mila euro

Agenti del commissariato di Noto hanno denunciato il titolare di un esercizio commerciale di 47 anni per aver violato alcune norme del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e hanno elevato sanzioni amministrative per 44mila euro. I poliziotti, insieme al personale dell'Agenzia delle accise, dogane e monopoli di Siracusa hanno accertato che in un bar del centro il titolare, pur non essendo in possesso della tabella dei giochi proibiti che deve essere esposta all'interno del locale, aveva installato apparecchi da gioco. All'interno dell'esercizio vi erano quattro apparecchi da gioco capaci di erogare vincite in denaro non collegati alla rete dei Monopoli di Stato.