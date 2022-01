Marsala, l’Isola Lunga dello Stagnone in vendita per 10 milioni

Gli 88 ettari dell’Isola Lunga nello Stagnone di Marsala, nell’estrema punta occidentale della Sicilia, sono in vendita. Uno dei luoghi più suggestivi del Mediterraneo. Come riporta il Corriere della Sera, la notizia ufficiale è sul sito web di "Italy Sotheby’s International Realty". E nell’annuncio viene posta in notevole evidenza la frase: "Esclusiva isola privata a Marsala". Il prezzo ammonterebbe a circa 10 milioni di euro. La notizia ha creato preoccupazione fra gli ambientalisti, Legambiente è intervenuta con una nota critica. Critiche che vengono respinte dall’agente immobiliare Franca Tasca che si occupa della vendita: "Non c’è alcun intento speculativo".

Le critiche

Ma Gianfranco Zanna, presidente di Legambiente Sicilia, pone una questione di metodo: "Ma che visione si ha oggi in Sicilia delle aree protette? Delle magnifiche cartoline in bella vista, su cui possono affacciarsi, meglio ancora se direttamente standoci dentro, resort a cinque stelle, alberghi e ristoranti. Vale per l’isola di Capo Passero, per la Pillirina a Siracusa, adesso per l’isola Lunga dello Stagnone di Marsala. Noi non la pensiamo in questo modo e contrasteremo in tutti i modi questa visione e queste scelte". Anche il sindaco di Marsala, Massimo Grillo, ha reso nota la sua posizione contaria: "Ben vengano i privati, come un imprenditore che ci ha promesso di recuperare un antico mulino, ma diciamo assolutamente no ai resort nell’Isola Grande".