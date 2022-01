È successo lungo la strada statale 417 “Di Caltagirone”, che è chiusa al traffico in prossimità di Mineo

Due persone sono morte in un incidente stradale lungo la strada statale 417 "Di Caltagirone" che è chiusa al traffico in prossimità del chilometro 30,300, a Mineo (in provincia di Catania). Due autovetture si sono scontrate frontalmente. Lo comunica l'Anas.