Palermo, furto con spaccata in un negozio di ottica del centro

I ladri, una decina di ragazzini, sono entrati in azione in via Torino, a pochi metri dalla Stazione Centrale

Nuovo furto con spaccata a Palermo dove i malviventi hanno preso di mira un negozio di ottica. I ladri, circa undici ragazzini, sono entrati in azione in via Torino, a pochi metri dalla Stazione Centrale. La vetrata del negozio è stata mandata in frantumi e sono stati rubati occhiali e altro materiale in esposizione. Ancora da quantificare l'entità del furto. Sul caso indagano i carabinieri.

Le spaccate a Palermo

Un fenomeno che si ripete dopo gli arresti dei mesi scorsi. Pochi giorni fa, nella notte fra il 13 e il 14 gennaio, un colpo, sempre nel centro storico, in via Maqueda, ai danni di un'altra ottica, che aveva già subito un analogo assalto a luglio. I militari dell'Arma hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona e quello dell'esercizio commerciale.