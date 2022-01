Messina, ex magistrato senza Green pass attraversa Stretto in barca

L'uomo, noto per le posizioni no vax, ha utilizzato l'espediente per raggiungere la Sicilia senza la certificazione verde rafforzata necessaria per salire su un traghetto di linea

Angelo Giorgianni, ex magistrato noto per le sue posizioni no vax, è apparso in un video mentre attraversa lo Stretto di Messina, per giungere in Sicilia, su una barca di pescatori. Un espediente utilizzato da chi, come lui, non ha il super Green pass necessario per salire su un traghetto di linea. A dar notizia dell’accaduto è Fanpage che ha ripreso un servizio dell’emittente Tv7. L'ex giudice doveva tornare da Roma in Sicilia e si è accordato con alcuni pescatori per passare lo Stretto. “Ormai ci siamo ridotti peggio degli extracomunitari”, dice l''ex magistrato nel video.