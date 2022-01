Rapine in banca e in un negozio a Catania, 5 arresti

Lo scorso aprile i malviventi mentre erano in corso le operazioni di ricarico del bancomat entrarono in banca da una delle porte di emergenza che era stata manomessa e riuscirono ad impadronirsi di 130mila euro

Cinque persone sono state arrestate a Catania dalla Polizia con l'accusa di aver messo a segno una rapina e un tentativo di rapina ai danni di due banche, oltre a un altro colpo in un esercizio commerciale.

Gli arresti

Tre sarebbero gli autori di una rapina compiuta il 15 aprile dello scorso anno in una filiale della Banca Sella; uno l'autore di un tentativo rapina ai danni di una filiale della Banca Carige avvenuto il 14 novembre del 2021; Il quinto è ritenuto l'autore di una rapina compiuta il 20 novembre del 2021 ai danni di un esercizio commerciale.

Le rapina in banca

Lo scorso aprile i malviventi mentre erano in corso le operazioni di ricarico del bancomat entrarono in banca da una delle porte di emergenza che era stata manomessa e riuscirono ad impadronirsi di 130mila euro. Le indagini si sono avvalse delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza e di quelli presenti lungo le vie di fuga utilizzate dai rapinatori con motocicli rubati. Le indagini hanno dimostrato inoltre l'esistenza di contatti stabili fra gli indagati e di individuare il luogo in cui si riunivano per pianificare il colpo.

Lo scorso novembre invece la rapina fallì perché un cassiere azionò l'allarme facendo desistere il malvivente. Al giovane è stato anche contestato il reato di evasione dai domiciliari ai quali era sottoposto.