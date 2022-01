Furto in una tabaccheria a Vulcano, un fermo

Sull'isola in emergenza vulcanica crescono le preoccupazioni tra gli abitanti anche perché, nella cosiddetta zona rossa e non solo, ci sono case non abitate per via del rischio gas

Una persona è stata fermata dai carabinieri nell'isola di Vulcano per furto in una tabaccheria, da dove sono stati prelevati, nella notte, denaro in contante, sigarette e sigari per un valore di oltre quattromila euro. Sull'isola in emergenza vulcanica crescono le preoccupazioni tra gli abitanti anche perché, nella cosiddetta zona rossa e non solo, ci sono case non abitate per via del rischio gas.