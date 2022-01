Paternò, rapinò anziano: ordinanza per detenuto

A Catania i carabinieri hanno notificato a un detenuto di 55 anni nel carcere di Piazza Lanza un'ordinanza di custodia cautelare per una rapina compiuta il 19 novembre dello scorso a un 70enne che aveva appena ritirano del denaro in una banca di Paternò. L'uomo è in carcere per un'altra rapina compiuta a Bronte sempre nel novembre scorso a un'anziana.

La ricostruzione dei fatti

ll malvivente, dopo avere fatto credere alla vittima di essere un suo conoscente, le avrebbe chiesto un passaggio fino al parcheggio di un supermercato e una volta salito a bordo dell'auto dell'anziano gli avrebbe messo le mani nelle tasche dei pantaloni impossessandosi di 50 euro. Nel tentativo di reagire e di riprendersi il denaro il 70enne è stato colpito al volto. La ricostruzione dell'accaduto è stata possibile grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Il 55enne è stato trovato in casa con ecchimosi al volto compatibili con la colluttazione e con indosso gli abiti descritti dalla vittima.