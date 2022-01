Palermo, altro furto in un negozio di ottica

Nuovo furto al negozio di ottica in centro a Palermo. I ladri sono entrati in azione nella notte in via Maqueda. In cinque armati di mazza hanno spaccato la vetrina del centro ottico Minacapelli, e hanno portato via decine di montature griffate. Quantificabile in diverse migliaia di euro il bottino, a ciò si aggiungono i danni materiali compiuti dai malviventi, che hanno rovesciato gli scaffali e devastato l'ottica.

Le indagini

Sul nuovo furto indaga la polizia, che dopo aver ascoltato i proprietari, per risalire all'identità dei ladri visionerà le immagini di videosorveglianza. Lo scorso primo luglio due ladri, con modalità analoghe, avevano distrutto la vetrina e rubato merce per migliaia di euro.