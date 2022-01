Crolla un muro a Termini Imerese, si scava sotto le macerie

Si sta cercando di capire se qualcuno sia rimasto ferito. Non si sa ancora se il crollo abbia coinvolto persone

Un muro di contenimento in via Bellisario a Termini Imerese, in provincia di Palermo, è crollato. Si tratta del bastione sotto la chiesa di Santa Lucia. Tanta la paura tra i residenti, molti dei quali si sono trovati i detriti davanti alle proprie abitazioni e nei terrazzini.

L'intervento dei pompieri

Stanno intervenendo i vigili del fuoco, i carabinieri, i vigili urbani e il gruppo comunale di protezione civile. Si sta cercando di capire se qualcuno sia rimasto ferito. Non si sa ancora se il crollo abbia coinvolto persone. La strada è stata chiusa, in attesa di eliminare i detriti e mettere in sicurezza la zona.