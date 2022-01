Il tutto è finito nella strada sottostante, provocando disagi al traffico. Fortunatamente non si registrano feriti

Una donna svestita ha lanciato dal balcone di un palazzo in via Etnea, a Catania, vari oggetti tra cui vasi da fiori, arredi e suppellettili. Lo riporta Gazzettino Online. Il tutto è finito nella strada sottostante, provocando disagi al traffico oltre che sconcerto tra gli automobilisti. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto è intervenuta la polizia locale.