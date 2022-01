È successo questa mattina in via Giuseppe la Masa. I pompieri hanno messo in sicurezza l’impianto. Nessun danno all’edificio. Sono intervenuti i carabinieri

Uno scaldabagno è scoppiato questa mattina a Misilmeri (in provincia di Palermo), in via Giuseppe La Masa. I pompieri hanno messo in sicurezza l'impianto. Nessun ferito e nessun danno strutturale all'edificio. Sono intervenuti i carabinieri.