Furto in una pizzeria in centro a Palermo, indagini in corso

La polizia sta acquisendo le immagini dei sistemi di sorveglianza dell’esercizio e della zona circostante per cercare di risalire agli autori

Furto nella storica pizzeria Bellini, che si trova sotto la sede del Comune di Palermo, in pieno centro storico. Alcuni malviventi hanno forzato l’ingresso del locale e hanno portato via la cassa con l’incasso. Sull’accaduto indaga ora la polizia, che sta acquisendo le immagini dei sistemi di sorveglianza dell’esercizio e della zona circostante per cercare di risalire agli autori.