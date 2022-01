Droga a Catania, ha oltre un chilo di marijuana: arrestato 19enne

Il giovane, posto ai domiciliari, è stato anche trovato in possesso di 212 dosi già confezionate e pronte per essere smerciate, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente

Un giovane di 19 anni è stato arrestato a Catania dalla Polizia di Stato perché trovato in possesso di circa un chilo e trecento grammi di marijuana oltre a 212 dosi già confezionate e pronte per essere smerciate, bilancini di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Il giovane è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida.

La droga

La marijuana è stata trovata durante una perquisizione in casa del giovane eseguita dopo che gli agenti erano intervenuti nel negozio della madre, nel quartiere di Librino, dove era stata segnatala un'attività di spaccio.