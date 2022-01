Cerca di vendere online una barca rubata: denunciato nel Trapanese

Un 47enne deve rispondere di ricettazione e riciclaggio. L’imbarcazione, senza motore e in vetroresina, risulta rubata nel 2019. A sporgere denuncia è stato il proprietario del mezzo, che ha riconosciuto il natante in vendita su diversi siti

I carabinieri di Misiliscemi (in provincia di Trapani) hanno denunciato un uomo di 47enne per ricettazione e riciclaggio per aver cercato di vendere una barca senza motore in vetroresina risultata rubata nel 2019.

La vicenda

Il proprietario ha visto il natante in vendita su diversi siti online, è andato a vedere la barca col venditore e avuta certezza che fosse la sua ha denunciato il fatto ai carabinieri. I militari si sono presentati al secondo appuntamento col venditore, appurando che la barca era proprio quella rubata.