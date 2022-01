Entrerà in circolazione moneta da 2 euro dedicata Falcone e Borsellino

Tre milioni di esemplari raffigureranno un’immagine dei magistrati che 30 anni fa persero la vita nelle stragi di Capaci e Via D’Amelio assieme agli uomini e alle donne della loro scorta

Entreranno in circolazione le monete da 2 euro completamente dedicate a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino: raffigureranno un'immagine dei due magistrati che trent'anni fa persero la vita nelle stragi di Capaci e di Via D'Amelio assieme agli uomini e alle donne della loro scorta. A quanto riportato dall’Agi, Il Poligrafico dello Stato conierà tre milioni di pezzi per un valore complessivo di 6 milioni di euro.