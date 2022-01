Palermo, rapina in un centro scommesse: aperte le indagini

I malviventi hanno rapinato il titolare e il socio di un punto Snai di via Silvio Pellico, nel quartiere Zisa, portando via l'incasso di 12 mila euro

Armati di pistola e a volto coperto, hanno rapinato il titolare e il socio di un punto Snai di via Silvio Pellico, nel quartiere Zisa, a Palermo, portando via l'incasso, 12 mila euro, contenuto in un borsello. Le indagini sono condotte dalla polizia di Stato che ha sentito le due vittime e della rapina e ha acquisito le immagini del sistema di video sorveglianza.