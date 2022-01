Palermo, rapinò una farmacia: arrestato un 26enne

A Palermo i carabinieri hanno arrestato un 26enne con l’accusa di avere messo a segno una rapina in una farmacia della città insieme a complice, ancora ricercato. L'ordinanza di custodia cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale del capoluogo siciliano. Secondo le indagini dei militari, il giovane avrebbe fatto irruzione nella farmacia Mandalà nel quartiere Villagrazia lo scorso 7 ottobre a volto coperto e avrebbe minacciato con un coltello alcuni dipendenti portando via il denaro contante custodito nella cassa. Il 26enne, che ora si trova in carcere, deve rispondere di rapina aggravata in concorso.