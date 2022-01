Messina, 31enne ucciso a colpi di arma da fuoco

Un uomo, Giovanni Portogallo di 31 anni, è morto nel pomeriggio a Messina dopo essere stato raggiunto da alcuni colpi di pistola. Un'altra persona, un 35enne, è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte di Messina.

L'omicidio

A quanto si è appreso, la vittima è stata raggiunta dai colpi di arma da fuoco intorno alle 14.30 mentre era a bordo di un motorino in via Edoardo Morabito, nel rione di Camaro. I carabinieri, coordinati dalla procura, stanno interrogando alcuni testimoni. Al momento non escludono alcuna ipotesi.