Termini Imerese, picchia la compagna: arrestato

La donna è stata trasportata all'ospedale Salvatore Cimino per essere medicata. Il compagno è stato posto ai domiciliari

Un uomo è stato arrestato a Termini Imerese con l'accusa di maltrattamenti e violenza in famiglia

La vicenda

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del reparto territoriale l'uomo il giorno di Capodanno ha picchiato la compagna. La donna è stata trasportata all'ospedale Salvatore Cimino per essere medicata. L'uomo si trova ai domiciliari in attesa del rito per direttissimo.