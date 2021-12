Incidente sulla Catania-Siracusa, auto precipita da viadotto: un morto

È avvenuto in corrispondenza dello svincolo per Melilli. Nell'incidente sono rimasti coinvolti sei veicoli

Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto stamattina poco dopo le 8 sull'autostrada Catania-Siracusa, in corrispondenza dello svincolo per Melilli. La vittima era a bordo di un'auto che è precipitata dal viadotto.

L'incidente

Nell'incidente sono rimasti coinvolti sei veicoli. Sul posto, oltre all'elisoccorso e ai sanitari, sono intervenuti glii agenti della polizia stradale, impegnati a ricostruire quanto accaduto e a regolare il traffico temporaneamente bloccato in entrambe le direzioni. Presente anche il personale dell'Anas.