Catania, incendio in un parcheggio: coinvolti 20 mezzi

Un incendio è scoppiato a Catania la notte scorsa in un parcheggio all'aperto in via Michele Amari. Il rogo ha coinvolto una ventina di mezzi tra autovetture, furgoni, moto, caravan e anche due motoscafi. Non sono stati segnalati feriti.

L'incendio

Per domare le fiamme sono intervenute quattro squadre di vigili del fuoco, con personale del comando provinciale e dei distaccamenti di Paternò e Linguaglossa, oltre a due autobotti di rincalzo e un mezzo di appoggio logistico. Nell'incendio dei caravan sono esplose anche bombole di gas petrolio liquefatto (Gpl). Sulle cause del rogo sono in corso le indagini dei carabinieri. La procura di Catania ha aperto un'inchiesta.