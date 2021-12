Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

Sono 2.819 i nuovi casi di Covid-19 registrati a fronte di 50.332 tamponi processati in Sicilia. Il tasso di positività scende al 5,6%.

Intanto, un giovane positivo al Covid è fuggito ieri sera dal pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo. (TUTTI GLI AGGIORNAMENTI - MAPPE E GRAFICI DEI CONTAGI IN ITALIA E NEL MONDO - I DATI DEI VACCINI IN ITALIA)

Un giovane positivo al Covid è fuggito ieri sera dal pronto soccorso dell'ospedale Civico di Palermo. Ai medici ha detto di non avere alcuna intenzione di essere ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale Cervello. Nell'area di emergenza si sono presentati i familiari che hanno aggredito i sanitari e hanno consentito al giovane di allontanarsi. Nessuno di loro sarebbe stato vaccinato. Quando è fuggito, il paziente aveva ancora attaccato il catetere e l'ago della flebo. Sono intervenuti gli agenti di polizia per riportare la calma e cercare di rintracciare il giovane. Anche i familiari rischiano di finire in quarantena visto che sono venuti a contatto con il parente positivo.

