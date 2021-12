Misilmeri, sorpresi a rubare in una villa: due arresti

I carabinieri hanno bloccato la coppia, un uomo di 28 anni e una donna di 34 anni, mentre usciva dall'abitazione con alcuni lampadari in mano. Sul mezzo da loro utilizzato sono stati trovati altri mobili rubati dalla stessa abitazione, utilizzata dai proprietari in estate

Arrestata una coppia accusata di furto aggravato a Misilmeri, in provincia di Palermo. Dopo la convalida dell'arresto presso il Tribunale di Termini Imerese, i due sono stati sottoposti alla misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Palermo.

Il furto

I carabinieri sono intervenuti in una villa a Misilmeri, dove hanno sorpreso e bloccato la coppia, un uomo di 28 anni e una donna di 34 anni, mentre usciva dall'abitazione con alcuni lampadari in mano. Sul mezzo da loro utilizzato sono stati trovati altri mobili rubati dalla stessa abitazione, utilizzata dai proprietari in estate.