Migranti, donna incinta evacuata dalla Sea Watch 3

Una donna di origine nigeriana, in procinto di partorire, è stata evacuata nella notte dalla nave Sea Watch 3, che si trova a circa 18 miglia dalla costa di Lampedusa con 446 persone a bordo, tra cui un neonato, perché aveva necessità di urgenti cure ostetriche. Arrivata al molo Madonnina con una motovedetta della Guardia costiera assieme alla figlia di 2 anni, la donna è stata trasferita con un’ambulanza al Poliambulatorio dell'isola, in attesa di essere elitrasportata in ospedale.