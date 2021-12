Furto in negozio e fuga in motoape, un arresto a Siracusa

Aveva l'obbligo di rimanere in casa durante la notte, per un provvedimento della magistratura, ma all'alba alla vigilia di Natale con la sua motape, è stato bloccato dopo aver trafugato dei soldi, secondo gli inquirenti, in un negozio di abbigliamento a Siracusa.

L'arresto

Con l'accusa di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale i carabinieri hanno arrestato un uomo di 48 anni. All'udienza di convalida il giudice ha disposto per lui gli arresti domiciliari.