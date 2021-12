Incidente ad Aci Castello, scontro tra tre auto: un morto

Una persona è morta in un incidente stradale avvenuto ad Aci Castello (Catania), sulla strada statale 114, subito dopo la frazione di Cannizzaro. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre auto tra cui una Fiat Panda e una Bmw. Sul posto gli agenti della polizia municipale di Aci Castello per accertare la dinamica dell'incidente e i sanitari del 118. Lungo la statale si sono creati rallentamenti con numerose auto in coda tra i detriti sparsi lungo la carreggiata.