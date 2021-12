Capodanno 2022, cosa fare a Palermo: gli eventi da non perdere

Tra concerti di Capodanno e serate in villa, a palermo non mancano le occasioni per festeggiare l'arrivo del nuovo anno, nel rispetto delle normative anti-Covid.

I concerti di Capodanno al Teatro Massimo

Al Teatro Massimo di Palermo il nuovo anno si apre con il concerto dedicato alle formazioni giovanili. Appuntamento il primo gennaio alle ore 11 con la Massimo Youth Orchestra. Direttore Michele De Luca; Maestro del coro di voci bianche Salvatore Punturo. Alle 18, invece, sul palco saliranno l’Orchestra e Coro del Teatro Massimo, diretti rispettivamente da Omer Meir Wellber e Ciro Visco. In programma, tra gli altri, “Madamina, il catalogo è questo” da Don Giovanni di Mozart, “Danza dei sette veli” da Salome di Strauss e il “Prologo” dal Mefistofele di Arrigo Boito.

Trinity Unite a Sanlorenzo Mercato

Al Mercato di San Lorenzo si inaugura il nuovo anno con Trinity Unite, band reggae/ska dalle sonorità esotiche e coinvolgenti e con un repertorio che va dal reggae di Bob Marley, Peter Tosh, Alborosie e UB40 allo ska di G.Palma. Attivo sulla scena palermitana da 5 anni, il gruppo ha partecipato ad importanti manifestazioni come “Primo Magione” 2018 aprendo il concerto degli Shakalab. L’appuntamento è in via San Lorenzo, 288 alle ore 21.30 il primo gennaio.

Presepe vivente a Pollina

Dopo la pausa forzata dovuta alla pandemia nel 2020, Pollina con il suo presepe vivente riapre le sue porte al pubblico l'1 e 2 gennaio dalle 15.00 alle 21.00. Per la sua quarta edizione viene scelto il tema "In cammino verso Betlemme". I visitatori, oltre a camminare per il borgo antico, con i suoi vicoli medievali, avranno accesso a sette degustazioni presenti all'interno del circuito e incluse nel biglietto d'ingresso: Pane cunzatu, cudduruni, tuma fresca, ricotta calda, biscotto al vino, vino cotto e birra alla manna, novità di quest’anno.

Cenone a Villa Filippina

A Villa Filippina cibo, animazione per i bambini e musica live con i Tre Terzi e dj set. A partire dalle 20 inizia la festa per salutare il vecchio anno e dare il benvenuto al 2022 con un ricco menù a base di carne. Gran finale con i canolicchi espressi e il panettone artigianale siciliano.

Cena a base di pesce a Villa Adriana Bordonaro

Un menù a base di pesce per festeggiare il nuovo anno. È quanto propone il Museo di Villa Adriana Bordonaro. Per l’occasione questa magnifica location del ‘700, appartenuta alla famiglia Bordonaro, si trasforma in ristorante, per trascorrere le ultime ore del 2021 tra arte e cultura siciliana. Non mancheranno musica dal vivo e animazione per i più grandi e i più piccoli. Il numero dei partecipanti è a numero chiuso e non ci saranno ingressi dopo la mezzanotte.