Covid, morto a Marsala ristoratore no-vax: aveva 60 anni

E' morto oggi all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, dove da giorni era ricoverato in terapia intensiva a causa del Covid-19, Maurizio Bellitteri, 60 anni, noto ristoratore della città. L'uomo, che aveva rifiutato di vaccinarsi, era titolare da diversi anni di un ristorante con stabilimento balneare nel versante sud di Marsala. Il 60enne aveva contratto il virus circa un mese fa. In ospedale le sue condizioni erano apparse subito gravi. A complicare il quadro anche il fatto che l'uomo soffriva di obesità e di ipertensione.

Le parole del fratello

Uno dei suoi fratelli, Massimo Bellitteri, anche lui operante nel settore della ristorazione, è stato raggiunto dalla notizia mentre preparava il pranzo di Natale per i poveri alla mensa sociale di Marsala. "Fino all'ultimo - ha dichiarato - ho pregato per lui, ma non è servito".