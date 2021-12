Migranti, sbarcati a Pozzallo i 214 della Sea Eye 4

Questa mattina è entrata in porto a Pozzallo, nel Ragusano, la nave Ong Sea Eye 4 con 214 migranti, tra cui 30 minori e sette donne in gravidanza. I migranti dovrebbero essere accolti a bordo della nave quarantena "Azzurra", che era ad Augusta ma ha già raggiunto il porto di Pozzallo. I migranti, soccorsi in due diverse operazioni umanitarie il 16 ed il 17 dicembre, sono rimasti in mare per più di una settimana.