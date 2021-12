Scuola, il docente più giovane d'Italia è di Licata

Poco dopo il diploma ha ottenuto la prima assegnazione come insegnante tecnico pratico di laboratorio di Chimica e Fisica in due istituti in provincia di Trento. A permettergli di "salire in cattedra" è stato il conseguimento dopo la maturità dei 24 Cfu necessari per l’insegnamento

Il docente più giovane d'Italia si chiama Giovanni Cammilleri ed è di Licata, in provincia di Agrigento. Il ragazzo a 19 anni, pochi mesi dopo aver ricevuto il diploma, era già seduto dietro a una cattedra.

La storia

Il percorso di Cammilleri parte dall'istituto Fermi di Licata dove si è diplomato due anni fa. Poi è arrivata la prima assegnazione come insegnante tecnico pratico di laboratorio di Chimica e Fisica prima all’istituto Alcide De Gasperi di Borgo Valsugana e poi nell’istituto Maria Curie di Pergine Valsugana, in provincia di Trento. A permettergli di "salire in cattedra" è stato il conseguimento dopo la maturità dei 24 Cfu necessari per l’insegnamento che gli hanno permesso di bruciare le tappe. Le vacanze di Natale per Cammilleri saranno a Licata, poi tornerà in Trentino e nel frattempo continuerà a studiare per la laurea in Scienze Motorie e Sportive.