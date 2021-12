Sequestrata una casa di riposo per anziani nell'Agrigentino

La Guardia di finanza ha sequestrato una casa di riposo per anziani a Porto Empedocle, perché sprovvista delle autorizzazioni amministrative e sanitarie come è stato verificato nel corso di un sopralluogo eseguito con il supporto di funzionari dell'Asp di Agrigento. La struttura ospitava 18 persone, un numero maggiore rispetto alla capienza definita in base alle norme che prevedono appositi standard di sicurezza e di qualità del servizio. Gli ospiti sono stati riaffidati a familiari. Il sequestro d'urgenza è stato confermato dal gip Francesco Provenzano. Sono in corso approfondimenti sulla posizione fiscale della ditta e sugli adempimenti in tema di lavoro dei dipendenti della struttura, dove sono stati trovati anche farmaci scaduti. Due gli indagati.