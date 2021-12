L’anziana è stata travolta mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per fare rientro nella propria abitazione. Sul posto sono giunti i carabinieri per i rilievi

Maria Andolfo, 89 anni, è morta stamani a Roccalumera (in provincia di Messina) travolta da un autocompattatore mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali per fare rientro nella propria abitazione. L'anziana è deceduta sul colpo. Sul posto sono giunti i carabinieri per eseguire i rilievi.