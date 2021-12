Mafia, sequestrati beni per 100 milioni a un imprenditore messinese

Beni per un valore complessivo di 100 milioni di euro sono stati sequestrati all’imprenditore messinese Giuseppe Busacca, che ha costruito un impero economico con le cooperative di assistenza ad anziani e disabili. L’accusa è di avere reinvestito soldi illeciti provenienti dal clan mafioso di Barcellona Pozzo di Gotto. Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione di Tribunale di Messina, su richiesta del Procuratore Maurizio De Lucia e del Questore, riguarda diverse società cooperative sociali e aziende agricolo-faunistiche, locali di pubblico intrattenimento, hotel, immobili - tra cui numerose ville di consistente valore - ubicati nell'area milazzese e nebroidea. Sono state inoltre congelate ingenti somme di denaro in Paesi esteri. L'operazione, denominata Hera, è stata condotta dalla Polizia di Stato e dalla Direzione distrettuale antimafia con la Divisione Anticrimine della Questura di Messina e il Servizio Centrale Anticrimine "nel quadro - si legge in una nota - di una più ampia strategia di contrasto avviata dalla Direzione Centrale Anticrimine".