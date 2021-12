Noto, lavoratori in nero con reddito di cittadinanza: sanzioni

L'operazione è stata compiuta dalla guardia di finanza in due esercizi commerciali nel centro storico del comune in provincia di Siracusa

Individuati dalla guardia di finanza tre uomini risultati lavoratori in nero in due esercizi commerciali nel centro storico di Noto, nel Siracusano, due dei quali risultavano anche percettori di reddito di cittadinanza.

I controlli

I finanzieri, durante l'accesso nel primo locale, hanno sorpreso un cittadino extracomunitario, gravato da un decreto di espulsione dal territorio dello Stato italiano, mentre lavorava in assenza di qualsiasi rapporto d'impiego. Il datore di lavoro è stato segnalato alla Procura di Siracusa per aver impiegato un lavoratore senza permesso di soggiorno, ed è stato sanzionato. Nel secondo controllo entrambi i dipendenti presenti all'interno dell'attività commerciale sono risultati in nero e percettori di reddito di cittadinanza. Maxi sanzione aggravata per ciascuno dei lavoratori e al datore di lavoro ed è stata richiesta all'Ispettorato del lavoro la sospensione dell'attività imprenditoriale. Immediata la comunicazione all'Inps per la decadenza del beneficio del reddito di cittadinanza.