Natale, cosa fare a Palermo: feste ed eventi da non perdere

Tra fiere, presepi, mercatini e altri eventi, nel capoluogo siciliano e provincia non mancano le iniziative in vista delle festività

Natale è ormai alle porte e anche Palermo si prepara per le feste. Non solo alberelli, addobbi e luci colorate. Tra fiere, presepi, mercatini e altri eventi, nel capoluogo siciliano non mancano le iniziative per immergersi come si deve nel clima natalizio. Ecco alcune proposte in città e in provincia.

La fiera al PalaGiotto

Al PalaGiotto, fino al 27 dicembre, è aperto "Natale in Fiera”, con più di cento espositori, che propongono una vasta scelta di idee per i regali, dalla casa all’oggettistica, dall’hobbistica ai prodotti dell’artigianato locale. L’ingresso è gratuito, dietro presentazione di Green pass, tutti i giorni dalle ore 16 alle 23 e il sabato dalle 16 alle 24. In piazza Giotto, inoltre, è stato allestito un Luna Park per il divertimento di grandi e piccoli.

Natale in centro

I mercatini hanno invaso anche il cuore di Palermo, con “Natale in centro”, organizzato dall’Associazione Artigianando in collaborazione con l’Associazione Alab. La fiera natalizia si tiene per la prima volta in via Emerico Amari fino a giovedì 30 dicembre, ed è visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 20, venerdì e sabato fino a mezzanotte. Trenta le casette di legno allestite per ospitare gli artigiani e i loro prodotti, e dove si possono trovare, tra le altre cose, presepi fatti a mano, manufatti di cucito creativo, ceramiche, cappelli, monili, sfere natalizie e molto altro ancora.

Gli eventi sul Cassaro

Concerti, mostre, presepi e tanto altro. È quanto propone il programma di “Natale sul Cassaro: da porta Nuova a porta Felice”, iniziativa voluta dalle associazioni di commercianti di via Vittorio Emanuele, la strada più antica di Palermo. Durante tutti i weekend, e fino al 28 dicembre, la via verrà percorsa da un gruppo di Babbo Natale mentre domenica 19 a loro si aggiungeranno un gruppo di figuranti che vestiranno gli abiti di alcuni personaggi della Walt Disney e che si presteranno per scattare foto ricordo con i più piccoli.

I presepi a Belmonte Mezzagno e Cinisi

Il 25 e 26 dicembre e l’1, 2 e 6 gennaio, a partire dalle ore 16:30, a Belmonte Mezzagno, figuranti normodotati e diversamente abili daranno vita al presepe vivente recitato “Il miracolo di Maria”, all’insegna dell’integrazione e dell’inclusione, senza barriere fisiche né di altro tipo. A Cinisi, invece, spazio all’arte del presepe semovente, in una mostra che resterà aperta fino al 23 gennaio. Realizzato da Giacomo Randazzo, a cura dell'associazione culturale "Arte & Tradizione" dal 1955/56, il presepio mette in mostra le arti, i mestieri e le tradizioni siciliane.

A Gangi il concerto di Roy Paci

Tanti eventi in vista del Natale anche a Gangi. Ogni giorno il borgo si trasforma in uno spazio espositivo con il villaggio di Natale, grazie ai mercatini che sono stati allestiti nelle piazze del paese. Da non perdere anche i presepi artistici. L’apice della rassegna sarà però il concerto di Roy Paci, in programma domenica 19. Gli eventi si concluderanno poi il prossimo 6 gennaio.