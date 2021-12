Incidente a Palermo, auto sfonda la vetrina di un negozio

E' accaduto questa mattina all'angolo tra via Domenico Scinà e piazza della Pace, nel quartiere Borgo Vecchio. La donna alla guida ha probabilmente commesso una manovra sbagliata lasciando un parcheggio

Incidente questa mattina all'angolo tra via Domenico Scinà e piazza della Pace, nel quartiere Borgo Vecchio di Palermo. Una donna di 39 anni ha sfondato con la sua auto la vetrina di un negozio di telefonia, probabilmente per una manovra sbagliata commessa mentre stava uscendo da un parcheggio. Sul posto sono intervenuti gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi. Fortunatamente non si registrano feriti. "Pochi attimi prima era passata una bambina", ha detto un residente che ha assistito all'incidente.