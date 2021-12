Maltempo Sicilia, chiuso tratto strada nei pressi di Termini Imerese

A causa del cedimento del piano viabile, provocato dalle forti piogge degli ultimi giorni, è stato chiuso al traffico un tratto della strada statale 113 'Settentrionale Sicula' nei pressi di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il traffico è stato deviato. Lo rende noto l'Anas le cui squadre sono al lavoro per ripristinare la circolazione delle vetture. Non solo. A causa di una frana provocata dal maltempo è stata chiusa al traffico - in entrambe le direzioni - anche la strada provinciale 6 nel territorio di Trabia (Palermo). (IL METEO IN SICILIA)

Il sindaco di Cerda: "Quattro comuni isolati per statale franata"

"Davvero un grosso guaio per diversi comuni la chiusura al transito della statale 113 tra Buonfornello e Cerda. Quattro comuni come Cerda, Aliminusa, Montemaggiore, Belsito e Sciara sono tagliati fuori dai collegamenti - dice il sindaco di Cerda, Salvatore Geraci - Quella franata è un tratto della strada percorsa dalla Targa Florio che è oggetto di manutenzioni da parte dall'Anas. Quello che non si va è convogliare le acque piovane che ristagnano per giorni e poi provocano questi disagi. Ho chiesto un incontro urgente insieme ai miei colleghi per ripristinare al più presto la strada. Al momento l'unica via di fuga è la strada che porta dentro al comune di Termini Imerese che in queste ore è invaso dalle vetture di tanti pendolari". Il sindaco chiede anche un incontro per mettere finalmente in sicurezza e rendere transitabile strada Cerda, Villaurea Himera. "Abbiamo gli agricoltori in rivolta per le condizioni di questa strada - aggiunge Geraci - Bisogna iniziare al più presto i lavori per rendere percorribile questa importante strada nel nostro comprensorio. Rappresenta una via alternativa alla statale. Ed invece al momento non abbiamo più nulla e siamo di nuovo in piene emergenza".