Maltempo in Sicilia, strade allagate a Palermo. Le Eolie isolate

Disagi anche per il trasporto aereo: dirottati alcuni voli. In località Alcamo Marina, sulla SS 187, nella notte si è verificato il crollo del ponte "San Bartolomeo"

Forti disagi a Palermo a causa del maltempo, tra garage e strade allagate, automobilisti rimasti in panne e voli dirottati. Oltre 70 le richieste di intervento arrivate durante la notte alla sala operativa dei vigili del fuoco. Le zone più colpite sono quelle di Partanna Mondello, via Ugo la Malfa, alla Zisa e in viale Regione Siciliana nei pressi di Leroy Merlin. Intanto la Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo gialla valido sino alle 24 di oggi. (LE PREVISIONI)

Voli dirottati

Disagi anche per il trasporto aereo. Il volo in arrivo da Siviglia stamani è stato dirottato su Trapani, mentre i voli FR4798 e FR1438, provenienti rispettivamente da Bologna e Milano, atterreranno a Catania. I passeggeri saranno trasferiti in bus nel capoluogo siciliano.

Frana sulla sp 34

Nel territorio di Piana degli Albanesi, come segnalato dal primo cittadino Rosario Petta, si è verificata una frana sulla strada provinciale 34 Piana-San Giuseppe Jato, prima di Portella della Ginestra. Lo smottamento, causato dalle forti piogge delle ultime ore, ha ostruito metà della carreggiata. Problemi anche sulla Strada provinciale 5, strada che interconnette Piana degli Albanesi ad Altofonte. Resta molto grave la condizione della provinciale 26 tra Cefalà Diana e Godrano dove oltre al cedimento dei giorni scorsi si è aperta anche una nuova voragine.

Crolla ponte nel Trapanese, chiusa Ss 187

In provincia di Trapani, a causa del maltempo della scorsa notte la strada statale 187 "Castellammare del Golfo" è stata chiusa all'altezza del km 43,697, tra i Comuni di Castellammare del Golfo e Alcamo, per il cedimento del ponte San Bartolomeo. Le intense precipitazioni - dice l'Anas - che hanno colpito la zona in questi giorni hanno generato un forte ingrossamento del fiume San Bartolomeo, la cui portata in prossimità della foce è eccezionalmente cresciuta in velocità e volume, causando il cedimento di una delle pile con conseguente collasso di una parte del ponte. Sul ponte, lungo 100 metri circa, non erano presenti veicoli o persone al momento del crollo.

I carabinieri stanno eseguendo diversi interventi di soccorso a causa delle conseguenze delle abbondanti piogge che nelle ultime ore stanno interessando il Trapanese. A Marsala, in contrada Digerbato, la pattuglia di servizio è intervenuta per aiutare due donne a causa della strada allagata. Altri interventi sono in corso nei tratti di strada danneggiati, allagati o interessati dal fango.

Trasporti marittimi fermi alle Eolie

Forte vento e pioggia da ieri sera alle Eolie: sulle sette isole soffiano raffiche di vento da ovest-sudovest a 40 chilometri orari. Aliscafi e traghetti sono fermi nei porti per il mare molto mosso (forza 6). Stromboli, Ginostra, Panarea, Alicudi e Filicudi ormai da quasi una settimana non hanno più collegamenti marittimi regolari.

La pioggia torrenziale e le mareggiate hanno anche allagato il lungomare di Canneto e via Tenente Mariano Amendola a Lipari, creando gravi disagi ai residenti che hanno avuto difficoltà ad uscire da casa.

Frana su albergo nell'Agrigentino, evacuati ospiti

Un frana si è verificata ieri pomeriggio in contrada Campello di Burgio a Burgio nell'Agrigentino. Terra e fango hanno coinvolto l'albergo ristorante "Tenuta Le Querce" invadendo il piazzale antistante la struttura e fermandosi sul muro perimetrale. I 16 ospiti dell'albergo sono stati evacuati dai carabinieri.

A Sciacca un'abitazione disabitata è crollata la notte scorsa, in via Castello, in centro storico. Non ci sono stati feriti. Le macerie hanno occupato la strada, facendo rimanere bloccate in casa due famiglie residenti in un edificio attiguo. Sul posto per i rilievi i vigili del fuoco, mentre la protezione civile sta organizzando lo sgombero dell'arteria.

Sempre nell’Agrigentino, le piogge delle ultime ore hanno innalzato a quasi 300 metri il livello dell'acqua della diga Castello, nel comprensorio agricolo compreso tra Ribera e Bivona. È dunque scattata l'allerta.