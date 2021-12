Maltempo, crollano parti prospetto biblioteca regionale Palermo

Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno delimitato e messo in sicurezza l'area in attesa di eseguire un nuovo sopralluogo insieme alla direzione della biblioteca di corso Vittorio Emanuele, i tecnici del Comune e la Sovrintendenza

A causa delle piogge di questi giorni sono crollati elementi decorativi in pietra dal prospetto della biblioteca regionale Alberto Bombace a Palermo. Il distacco è avvenuto nella notte mentre fortunatamente non c'era nessuno di passaggio. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno delimitato e messo in sicurezza l'area in attesa di eseguire un nuovo sopralluogo insieme alla direzione della biblioteca di corso Vittorio Emanuele, i tecnici del Comune e la Sovrintendenza. (IL METEO IN SICILIA)