Playoff Qatar 2022, Italia-Macedonia si giocherà a Palermo

Lo ha annunciato il presidente della Figc, Gabriele Gravina: "Ci siamo confrontati con Mancini e abbiamo scelto Palermo. Vogliamo costruire, a cominciare da adesso, un evento importante, coinvolgendo la città di Palermo e l'Italia". La gara è in programma il prossimo 24 marzo

Si giocherà allo stadio “Renzo Barbera” di Palermo la sfida valida per i playoff di qualificazione ai prossimi Mondiali in Qatar tra Italia e Macedonia del Nord, in programma giovedì 24 marzo. Ad annunciarlo è stato il presidente della Figc, Gabriele Gravina, spiegando che la decisione è stata presa di comune accordo con il ct Roberto Mancini. "Ci siamo confrontati con Mancini - ha detto Gravina - e abbiamo scelto Palermo. Vogliamo costruire, a cominciare da adesso, un evento importante, coinvolgendo la città di Palermo e l'Italia. Abbiamo intenzione di chiudere una stagione straordinaria culminata con la vittoria dell’Europeo”.

Il precedente

L'ultima gara disputata dagli Azzurri al "Barbera" risale al 18 novembre 2019, quando affrontarono l’Armenia in un match valido per le qualificazioni a Euro 2020. La partita terminò con un sonoro 9-1, grazie alle doppiette di Immobile e Zaniolo e alle reti di Barella, Romagnoli, Jorginho, Orsolini e Chiesa.