Covid in Sicilia, tutti gli aggiornamenti di oggi in diretta

7:05 - In Sicilia 789 nuovi positivi su 16.274 tamponi

Sono 789 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Sicilia a fronte di 16.274 tamponi processati. Ieri i nuovi positivi erano 618. Il tasso di positività sale al 4,8%. Gli attuali positivi sono 14.543 con un aumento di 534 casi. I guariti sono 253, mentre le vittime sono due e portano il totale dei decessi a 7.262. Sul fronte ospedaliero sono 387 ricoverati, mentre in terapia intensiva sono 48 persone. Sul fronte del contagio nelle singole province, Palermo registra 85 casi, Catania 232, Messina 210, Siracusa 57, Ragusa 34, Trapani 60, Caltanissetta 54, Agrigento 57, Enna zero.