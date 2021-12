Incidente a Termini Imerese, scontro tra due auto: tre feriti gravi

Scontro frontale tra due auto in via Libertà a Termini Imerese (in provincia di Palermo). Nell'incidente sono rimasti ferite tre persone estratte dalle lamiere dai vigili del fuoco e trasportati in codice rosso all'ospedale Cimino. La strada è stata chiusa e stanno indagando gli agenti della polizia municipale. Sono intervenuti anche i carabinieri