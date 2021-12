Cavallo cade in un pozzo a Trabia, salvato dai vigili del fuoco

A chiedere l'intervento è stato il padrone dell'animale. Pare che il peso del cavallo abbia fatto cedere la copertura del pozzo di due metri di diametro, pieno d'acqua per le piogge di questi ultimi giorni

Personale del Saf, del nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e pompieri del distaccamento di Termini Imerese sono intervenuti, la scorsa notte, in contrada Sant'Onofrio nel comune di Trabia, per salvare un cavallo finito in un pozzo. A chiedere l'intervento è stato il padrone dell'animale.

La ricostruzione dei fatti

Pare che il peso del cavallo abbia fatto cedere la copertura del pozzo di due metri di diametro, pieno d'acqua per le piogge di questi ultimi giorni. I pompieri sono riusciti a imbragare l'equino, che continuava a mantenere la testa fuori dall'acqua, tirandolo fuori dal pozzo e restituendolo alle cure del proprietario. L'intervento si è concluso dopo due ore.