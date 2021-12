Reddito di cittadinanza, a Trapani denunciate 91 persone per truffa

Novantuno cittadini stranieri, prevalentemente di nazionalità nigeriana e ghanese, sono stati denunciati per truffa allo Stato per avere ottenuto indebitamente, tra il 2020 e il 2021, l'accesso al Reddito di cittadinanza attestando falsamente di essere residenti in Italia da almeno dieci anni. La truffa è emersa al termine delle indagini condotte dalla guardia di finanza di Trapani, con la collaborazione della sede provinciale dell'Inps.

Domande presentate a Castelvetrano

Le domande finite sotto la lente d’ingrandimento delle Fiamme gialle, al centro dell'operazione 'Beatrix', erano state presentate tutte nel comune di Castelvetrano. L'importo del sussidio illegalmente ricevuto ammonterebbe complessivamente a circa 300.000 euro. I finanzieri, per bloccare il danno erariale, hanno comunicato gli esiti delle loro indagini all'Inps, che ha evitato che altri 700.000 euro fossero illecitamente intascate nei prossimi mesi dai 91 indagati.