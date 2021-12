Patti, azienda evade il fisco: sequestrati beni per 520mila euro

Beni per oltre 520mila euro sono stati sequestrati a Patti dalla guardia di finanza alla titolare di un'azienda operante nel settore delle costruzioni di imbarcazioni sportive e da diporto ritenuta un evasore totale.

L'accusa

Secondo l'accusa, l'imprenditrice avrebbe "evaso il fisco, in maniera sistematica e reiterata, con notevole pregiudizio per le casse dello Stato". Nonostante l'indagata non avesse adempiuto all'obbligo di documentazione e contabilizzazione delle cessioni di beni e prestazioni di servizio rese, gli investigatori, grazie all'uso delle banche dati sono riusciti comunque a ricostruire il volume di ricavi conseguiti dall'azienda. L'imprenditrice è stata denunciata dalle Fiamme Gialle alla Procura di Patti per i reati tributari di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi ed occultamento delle scritture contabili.